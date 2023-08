Arnaldo Gadola | saremo in campo in ogni competizione per dare una forte mano alla Comunità

Leggi su casertanotizie

(Di domenica 13 agosto 2023) Caserta. “Puntiamo a scendere inin tutte le competizioni elettorali perunache ne ha tanto bisogno visti i risultati non rosei degli ultimi anni” – è quanto afferma, di professione avvocato, vice presidente nazionale di Democrazia Liberale.è ritenuto personaggio di spessore con una marcia in più, non solo per le sue numerose iniziative, anche per le sue storiche dieci lauree. Per“… la politica bisogna averla nel cuore, non sono mai stato un sognatore, vivo nella realtà sempre, nella mia umiltà che mi ha sempre contraddistinto nel percorso della mia vita. Sono stato candidato al Parlamento Europeo, al Senato, due volteRegione ...