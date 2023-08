Antonino Spinalbese mostra un dettaglio della fede al dito | ecco cosa è emerso

(Di domenica 13 agosto 2023)su Instagram unsulla suaaldai socialè in vacanza con la sua primogenita Luna Marì. La piccola è il frutto dell’amore tra lo hair-stylist e la showgirl Belen Rodriguez. La storia d’amore è naufragata dopo poco la nascitapiccola, in cuiè diventato papà per la prima volta. Padre e figlia si godono l’estate insieme lontani da tutti. Nelle ultime oreha pubblicato un dolcissimo video insieme alla sua piccola Luna Marì in auto.è follemente innamoratosua bambina. Durante la permanenza nella ...

L'ex Miss Italia con il calciatore del Torino Ma qualeCarolina Stramare, ex miss Italia e modella, è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore, che però non ha nulla a che ...I genitori Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono con lei e la sua secondogenita, avuta dal suo ex. Non è chiaro se la Rodriguez abbia trascorso qualche giorno di relax con ...I momenti indimenticabili tra due ex concorrenti del Grande Fratello Vipe Antonella Fiordelisi tornano a far parlare di sé. Dopo aver creato un legame speciale nella ...

Antonino Spinalbese, la foto con la fede al dito nasconde un messaggio d'amore: «È per lei» leggo.it

Antonino Spinalbese è in vacanza con la sua primogenita Luna Marì. La piccola è il frutto dell’amore tra lo hair-stylist e la showgirl Belen Rodriguez. La storia d’amore è naufragata dopo poco la nasc ...Antonino Spinalbese sta trascorrendo dei giorni felici e spensierati insieme all'«amore della sua vita», la sua piccola Luna Marì, la figlia avuta con Belen Rodriguez.