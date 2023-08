Anticipazioni My Home My Destiny | Puntate Turche | Il Padre Di Zeynep In Fin Di Vita!

(Di domenica 13 agosto 2023)MyMy: dopo un periodo familiare difficile, Bayram torna ad ubriacarsi e, per questo, finisce vittima di un incidente. Le sue condizioni sono gravissime… MyMyprosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà un nuovo avvenimento tragico che sconvolgerà. Il suobiologico rischierà la vita a causa di un treno. Sakine comincerà a provare anche un forte odio per il marito. Ecco che cosa sta per succedere.MyMy: Sakine vuole soffocare Bayram! La vicenda di Bayram ha inizio nel ...

Scopri ledi MyMy Destiny dal 16 al 18 agosto 2023 MyMy Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 , alle ore 15.45 .È la fine per il marito di Zeynep MyMy Destiny: Mehdi operato d'urgenza In ospedale, Zeynep si scaglia contro il padre Bayram che le racconta che suo marito si trova a lottare ...MyMy Destiny, trama puntate dal 12 al 18 agosto 2023 Mehdi accetta l'invito di Ermin alla festa organizzata per il matrimonio di Zeynep. Al ricevimento partecipa tutta l'alta ...

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 16 al 18 agosto 2023 Today.it

Saltano le puntata di My Home My Destiny del 14 e 15 agosto 2023. La Soap non andrà in onda su Canale5 ma scopriamo cosa ci sarà al suo posto e quando tornerà a essere regolarmente trasmesso.Durante la serata trascorsa da Baris e Savas, Emine ha rotto un vaso appartenente alla loro madre. Sa quanto Savas sia legato alla mamma defunta, così proverà a rimettere insieme i cocci e il giorno ...