Annuncia il suicidio su facebook poi si impicca | il messaggio da brividi

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Con il mio gesto estremo vorrei fare capire a tutti che non si può vivere in questo modo, preferisco farla finita, spero che qualcuno si prenda cura della mia famiglia”. Hato la sua morte sui social, Paolo Trimarchi, un 61enne di Afragola (Napoli) trovato senza vita,to, da una collega che ha subito avvertito i carabinieri di Nola, in provincia di Napoli, dove si trova il negozio nel quale lavorava. I militari hanno ascoltato amici e parenti e sarebbe emerso che l’uomo era afflitto da una crisi depressiva per problemi economici insorti dopo un contenzioso legale con un vicino di casa ad Afragola. Nel lungo post pubblicato alcune ore prima di uccidersi l’uomo fa riferimento alle diatribe che potrebbero avere avuto un ruolo nella decisione. La figlia, dopo il ritrovamento del cadavere, ha pubblicato anche lei ...