Anna Tatangelo straripante | il bikini fa fatica a contenerla

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 13 agosto 2023) La bella cantante e showgirlfa impazzire i follower con l’ultimo post in costume pubblicato sul suo profilo Instagram Salita alla ribalta nel 2002, quando vinse Sanremo giovani con il brano “Doppiamente fragili”,ancora oggi è la più giovane vincitrice del Festival della canzone italiana, avendolo vinto a solo 15 anni. Nel corso degli anni si è poi affermata come icona della musica pop italiana, incidendo più di cento brani e otto album inediti. Di recente si è affacciata anche a nuovi generi musicali, come l’urban-pop nei quali ha ugualmente riscontrato grande successo, anche grazie alle collaborazioni con alcuni degli artisti più seguiti della scena rap.è da anni al centro del gossip per la sua celebre storia d’amore con Gigi D’Alessio. ...