Angelus | Papa Francesco grida “dolore e vergogna”

Lo ha detto Francesco all'Angelus ricordando che 'un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo: 41 persone hanno perso la vita, ho pregato per loro'. Bergoglio ha poi voluto assicurare la sua "preghiera per le vittime degli incendi che hanno devastato l'isola di Maui, nelle Hawaii''. Lo ha detto Francesco nel corso dell'Angelus a Piazza San Pietro. "Incoraggio le forze politiche e diplomatiche che cercano di sanarla, il loro spirito di solidarietà e di fratellanza.

Il Papa: quando ci sentiamo perduti invochiamo e accogliamo Gesù Vatican News - Italiano

La tragedia si è consumata nell’indifferenza di molti. Francesco chiede uno sforzo e una riflessione da parte di tutti.Papa Francesco è tornato sulla questione migranti. "Un altro tragico naufragio è accaduto alcuni giorni fa nel Mediterraneo: 41 persone hanno perso la vita, ho pregato per loro", ha detto nel corso de ...