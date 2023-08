(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) –domenica 13 agosto 2023, alle 10.30 aello, il match, ultima delleper i rossoneri prima del debutto in Serie A TIM. Iltorna in campo per la seconda volta in meno di 24 ore dopo il poker ai tunisini dell'Etoile du Sahel. La partita sarà visibile su Dazn e su Sky Sport. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il match alle 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara Oggi domenica 13 agosto 2023 va in scena l'ultima delledell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi affronta l'Egnatia alle 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il match contro il club albanese, che sarà visibile in diretta su Sky Sport, ...VADO - FOSSANO 0 - 0 22' Fatnassi libera al tiro Lo Bosco dai ventidue metri, Maruccio controlla in due tempi 21' Dodaro calcia col sinistro a giro sul palo del portiere, sfera di poco a lato con il ...Oggi domenica 13 agosto 2023, alle 10.30 a Milanello, il match Milan - Novara, ultima amichevole estiva per i rossoneri prima del debutto in Serie A TIM. Il Milan torna in campo per la seconda volta ...

Amichevoli estive, Milan-Novara oggi in tv: come vederla Adnkronos

Oggi domenica 13 agosto 2023 va in scena l’ultima delle amichevoli estive dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi affronta l’Egnatia alle 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il match contro il clu ...(Adnkronos) - Oggi domenica 13 agosto 2023 va in scena l'ultima delle amichevoli estive dell'Inter. La squadra di Simone Inzaghi affronta l'Egnatia alle 20 allo stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il match ...