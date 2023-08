Amichevoli estive | Inter-Egnatia 4-2 | doppietta di Lautaro

(Di domenica 13 agosto 2023) I nerazzurri, in svantaggio due volte, ribaltano il match nel finale L’batte l’per 4-2 nell’ultima delleprima dell’inizio del campionato di Serie A 2023-2024. A Ferrara i nerazzurri, in svantaggio due volte, ribaltano il risultato nel finale e cala il poker. La formazione albanese passa in vantaggio al 6? con Dwamena e rimane avanti fino all’vallo. Al 55? Barella firma il pari nerazzurro, ma gli ospiti rimettono il naso avanti al 68? con il rigore di Medeiros. L’si affida a, che confeziona latra il 79? e l’83’ (rigore), prima che Stabile chiuda i conti al 90? per il 4-2 definitivo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Agosto è un mese che piace molto ai tifosi di calcio non solo e non tanto per le amichevoli, ma perché ricominciano il Campionato e la Coppa Italia. Quest'ultima competizione in particolare, dopo un periodo di ombra, è tornata a riscuotere un grande successo. A Milanello i rossoneri vincono la sfida con i piemontesi Termina con un successo l'ultima delle amichevoli del Milan prima dell'inizio del campionato a Bologna contro la squadra di Thiago Motta. A Milanello i rossoneri superano per 4-2 il Novara. Per la squadra di Stefano Pioli a segno...

Il classe 2005 ha svolto la preparazione con Simone Inzaghi, che lo ha mandato in campo nelle amichevoli. Contro l'Egnatia è andato anche in goal.