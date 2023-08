Amichevole 2023 | il Milan chiude con un 4-2 al Novara | in gol Chukwueze e Okafor

Leggi su sportface

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilmanda in archivio il suo precampionato con una vittoria per 4-2 nell’contro il. A poche ore di distanza dalla sgambata contro i tunisini dell’Etoile du Sahel, minutaggio anche per chi non è stato impegnato nel pomeriggio di sabato in vista dell’esordio in Serie A contro il Bologna previsto per il prossimo lunedì. Pioli cambia completamente l’undici titolare rispetto all’del giorno precedente, e i volti nuovi si mettono subito in evidenza. L’uno-due rossonero tra 9? e 14? porta la firma di. L’ex Villareal apre le danze mettendo a sedere Desjardins dopo un recupero alto, poi sfiora il raddoppio e sul tap-in si fa trovare pronto lo svizzero classe 2000. Dopo mezz’ora di pressing alto e buon ritmo, il Diavolo allenta la presa e il ...