Alto Adige | ragazza di 21 anni uccisa a coltellate a casa dell’ex | si cerca l’uomo

(Di domenica 13 agosto 2023) Unadi 21è stataa Silandro, in provincia di Bolzano. Il corpo della giovane Celine Frei Matzohl, residente a Corces in Val Venosta, è stato trovato nell’appartamento del suo ex compagno, riporta l’edizione trentina del Corriere della Sera. Non è ancora chiara la dinamica dell’evento. Ma secondo le prime informazioni, a dare lealla vittima sarebbe stato un uomo. Del proprietario dell’appartamento ed ex compagno della vittima non c’è traccia., di origini turche, è sparito da ieri. Un dettaglio che porta gli investigatori a sospettare che possa essere lui ad aver commesso il delitto. La famiglia della vittima, che non l’aveva vista rientrare aieri sera, aveva denunciato la sua scomparsa ai carabinieri. I ...