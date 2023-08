Alluvione in Emilia - Romagna | scontro Meloni - Bonaccini sui fondi per la ricostruzione

(Di domenica 13 agosto 2023) Dal Governo sono stati già stanziati 4,5 miliardi per ladell'dopo l'. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia, in una lettera inviata al presidente ...

Dal Governo sono stati già stanziati 4,5 miliardi per la ricostruzione dell'Romagna dopo l'. Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera inviata al presidente dell'Romagna, Stefano Bonaccini, replicando alle critiche che lo ...Nuovo capitolo dello scontro tra maggioranza e opposizione sulla ricostruzione post -in- Romagna. Questa volta a prendere carta e penna per scrivere una lunga lettera al governatore Stefano Bonaccini è la premier, Giorgia Meloni, dopo che in più occasioni il ...Lo afferma a Repubblica la segretaria Elly Schlein, schierando il Pd al fianco del presidente del partito e dell'Romagna nello scontro frontale fra Governo nazionale e regionale sulla ...

Alluvione in Emilia-Romagna, scintille Bonaccini-Meloni. La premier: cerca visibilità Corriere della Sera

CEGLIE MESSAPICA (BR). La polemica covava da settimane ed è sfociata in uno scambio epistolare molto duro. «I cittadini e i Comuni dell’Emilia-Romagna non hanno visto un euro», accusa Stefano Bonaccin ...Il premier scrive al presidente della Regione Emilia Romagna e lo 'bacchetta': "Abbiamo giià stanziato 4,5 miliardi e non abbiamo finito". La ...