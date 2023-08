Alluvione Emilia Romagna | i sindaci a Sky TG24 | C' è bisogno di risposte

(Di domenica 13 agosto 2023) Chiedonoe risorse idi Forlì, Ravenna e Faenza dopo le polemiche tra il presidente della Regione e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui fondi per la ricostruzione delle zone coinvolte dall'che ha colpito l'a maggio. Per i primi cittadini c'èdi "certezze", non di polemiche, e di una "coesione fra Governo, Regione, enti locali".

...5 miliardi già spesi per l'. Ma in questi giorni, sua Eccellenza la sora premiere Giorgia ... e dovrebbe esser disturbata perché in- Romagna decine di migliaia di persone hanno bisogno ...Sembrano molto molto lontani, insomma, i momenti immediatamente successivi all', con le ... nei fatti - è l'accusa - il metodo seguito per la ricostruzione del terremoto indel 2012. '......- Romagna continua ad esigere una serie infinita di comunicazioni anche per raccogliere la legna dai fiumi, scoraggiando di fatto i cittadini dal prendersi cura dei corsi d'acqua. L'...

Alluvioni in Emilia-Romagna, Meloni scrive a Bonaccini: "Niente fretta, lavorare insieme" RaiNews

Alta tensione tra il governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini e la premier Meloni sugli interventi post alluvione: a poche settimane dall'incontro a Palazzo Chigi all'insegna della collaborazione e ...La presidente Meloni ha inviato una risposta, purtroppo non positiva, alla lettera che le avevo trasmesso insieme al sindaco metropolitano di Bologna, ...