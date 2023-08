AlbinoLeffe | Marietta è il nuovo portiere Per il centrocampo arriva Giorno

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 agosto 2023) Zanica. Tra un’amichevole e l’altra, l’ultima vinta 3-0 contro il VillaValle sabato nel pomeriggio (nei giorni scorsi anche una vittoria per 1-3 sul campo della Pro Vercelli), per l’c’è anche spazio per il mercato. Dopo la ristrutturazione dell’attacco, venerdì (11 agosto) è stato annunciato l’acquisto del: Christian, classe 2002, che ha firmato fino al 30 giugno 2025. Nativo di Ciriè (TO), cresciuto nel settore giovanile dell’Alessandria, in Serie D ha militato tra le fila di Caronnese (2020/21) e Rimini, con cui ha vinto il campionato nella Stagione 2021/22. Lo scorso anno ha difeso la porta dell’Alessandria in Serie C (Girone B) mettendo a referto 21 presenze tra campionato e coppa. “Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura – sono state le prime parole del neo ...