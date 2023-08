Alberto Rollo | “Il piacere di leggere nasce dal racconto orale”

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 13 agosto 2023) La prima domanda perè quella che non gli facciamo: quanti libri, nella sua carriera di editor, ha accompagnato alla pubblicazione. Ma il lungo artigianato si ridurrebbe a statistica ed è probabile che lui non abbia poi serbato il conto. Meglio chiedere come li abbia fattire o parlare di montagne, passione di questo signore milanese dalla testa ai piedi che è con parsimonia diventato anche scrittore dopo tante cose, dal teatro alla traduzione letteraria. Qual è la regola dell’editor? La precede una premessa: l’amore per il mestiere. La prima regola è non mettersi davanti, ma al fianco dell’autore. Non ho niente da insegnargli, piuttosto ascolto e chiedo come sta lavorando. La mia vita da editor è stata piena di domande. Il difetto da evitare? Il giornalismo talora ha spinto a identificare gli editor come ...