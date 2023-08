Aggredita dal compagno mentre fa acquisti | si salva grazie al Signal for Help | arrestato l’uomo

Leggi su tpi

(Di domenica 13 agosto 2023) Mano aperta con il pollice appoggiato sul palmo, poi le dita a chiudersi fino a formare un pugno: questo è ilfor, gesto silenzioso ideato nel 2020 dalla Canadian Women’s Foundation per contrastare gli abusi domestici durante il lockdown, e chato un’altra donna vittima di maltrattamenti. È successo sabato all’Ikea di Catania, dove una 48enne di nazionalità polacca ha fatto arrestare il fidanzato, un 32enne del luogo con precedenti di polizia, dopo che quest’ultimo aveva dato in escandescenze per via dell’acquisto di un mobile difficile da trasportare da parte della compagna. Purtroppo per lei non si trattava di una scena inedita. Aveva infatti già denunciato ilad aprile dell’anno scorso, salvo poi essere da lui convinta a ritirare le accuse per tornare insieme. Sperava fosse cambiato, ma ...