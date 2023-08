AEW | Ricky Starks sospeso per 30 giorni | minacciata la federazione e CM Punk

(Di domenica 13 agosto 2023) Dopo l’assalto ai danni diSteamboat di settimana scorsa,ha aperto l’ultimo episodio di Collision di ieri notte, intervistato da Tony Schiavone. Proprio quest’ultimo, in seguito alle azioni dell’ex FTW Champion, ha annunciato cheè statoper 30dalla AEW a partire da oggi. “You want a war? I’m gonna bring a war to your front door!”Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@starkmanjones pic.twitter.com/pfCoE4iPTu— All Elite Wrestling (@AEW) August 13, 2023 Il lottatore, dopo aver discusso animatamente la decisione, si è calmato e ha affermato che, nonostante l’età anagrafica, chiunque deve assumersi le conseguenze delle proprie azioni sul ring.ha poi detto di essere contento di non dover lottare, di volersi prendere ...

Cody Rhodes elogia Ricky Starks per il lavoro in AEW The Shield Of Wrestling

Ian Riccaboni's stay on AEW Collision was always intended to be a temporary one, with the 36-year-old filling in alongside Nigel McGuinness while Kevin Kelly has been in Japan to cover this year's ...AEW Collision (Aug. 12, 2023) emanated from Greensboro Coliseum in Greensboro, NC. The show featured Samoa Joe butting in on CM Punk & FTR challenging the House of Black for the trios titles, Ricky ...