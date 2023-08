AEW | CMFTR ad un passo dai Trios Title ma Samoa Joe non è d’accordo | a farne le spese CM Punk

(Di domenica 13 agosto 2023) Durante il main event dell’ultimo episodio di Collision, andato in onda stanotte, ie la House of Black si sono scontrati con in palio gli AEWChampionship di quest’ultimi, in un match davvero appassionante e ricco di colpi di scena. FTR e CMda un lato, Malakai Black, Buddy Matthews e Brody King dall’altro. Ma l’ago della bilancia è stato unJoe decisamente adirato, visto che il Best in the World non ha ancora accettato la sua sfida lanciatagli per All In. Joe soffoca, la House of Black ne approfitta Nelle fasi finali della contesa, con ilanciati e vicini alla vittoria, CMha eseguito un dive verso l’esterno del ring ma mai si sarebbe aspettato che, al di là delle barricate, lan Submission ...

The House of Black successfully defended the AEW Trios Championship by scoring a win over FTR and CM Punk. However, the outcome was affected by interference.