Acquista l’auto | finge di pagarla e sparisce con la vettura | già 27 casi

(Di domenica 13 agosto 2023) Sarebbero almeno 27 i colpi messi a segno, tutti con la stessa tecnica, ma ipotrebbero essere anche di più e il numero continuare a crescere. Il truffatore seriale sarebbe un cremasco che da più di un anno ha escogitato un metodo per impossessarsi di auto in venditando di effettuare il bonifico concordato con il venditore per concludere così la propria truffa. A ricostruire la sua attività è stato il quotidiano crema-news.it che ha raccolto la testimonianza di una persona rimasta vittima del raggiro. Il protagonista della vicenda sarebbe un cremasco di circa 55 anni: una volta individuata su internetditramite bonifico, si impossessa dellae poi fa perdere le proprie tracce. Diverse le denunce a suo carico, ma incredibilmente l’uomo continua ...