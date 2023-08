Hanno rischiato di annegare perché entrambi colti da un malore mentre facevano il bagno. E' accaduto a due uomini oggi in occasioni diverse, ae a. Nel capoluogo un uomo di 58 anni anni stava facendo il bagno al lido balneare Pedocin quando è stato colto da un malore e ha rischiato di annegare. Sembra che l'uomo si fosse ...Nel momento in cui a, dopo quanto accaduto lo scorso luglio, si continua ancora a ... ecco arrivare il più recente caso di, che ha scatenato feroci polemiche tra i bagnanti presenti.... alla spiaggia presso viale Miramare , tra i due pennelli di massi in località Barcola a; ... alla spiaggia libera di Marina Julia a(GO); la foce del fiume Isonzo in località ...

A Trieste e Monfalcone salvate due persone dall'annegamento Euronews Italiano

Hanno rischiato di annegare perché entrambi colti da un malore mentre facevano il bagno. E' accaduto a due uomini oggi in occasioni diverse, a Trieste e a Monfalcone. (ANSA) ..."Si tratta di pulizia", lamenta una delle bagnanti. Ci appelliamo al "diritto costituzionale di fare bagno come si vuole", replica qualcuno ...