A Toronto Sinner conquista il primo “1000” della carriera

(Adnkronos) - Jannik Sinner vince il torneo Atp Masters 1000 di Toronto 2023. L'azzurro, 21 anni, trionfa battendo in finale l'australiano Alex De Minaur per 6-4, 6-1 in 1h26'. L'altoatesino conquista ...Nel ranking Atp salirà dall'ottavo al sesto posto. Solo un altro italiano, Fabio Fognini vittorioso a Montecarlo nel 2019, può vantare in bacheca un identico titolo ...