A qualcuno importa dell’escursionista? Ecco solo alcuni degli esempi di disinteresse

(Di domenica 13 agosto 2023) In questa estate, oltre che i Lanzichenecchi e i toast tagliati a metà, vanno di moda – si fa per dire – gli incidenti in montagna. Sembra che non ce ne siano mai stati così tanti. Tra alpinisti colti dal maltempo, escursionisti inesperti e domenicali sulle ferrate, quanto a salvataggi non ci si fa mancare nulla. Sto trascorrendo l’intera estate in montagna e da casa parto per fare escursioni, visto che non posso più permettermi ascensioni, e vorrei porre l’attenzione su una problematica che non attiene direttamente agli incidenti, ma che potrebbe anche. Parlo di una vallata dell’arco alpino occidentale, e per esperienza direi che ciò che vado a descrivere non si attaglia alle Alpi Orientali. La problematica risiede nell’assolutoche le amministrazioni di montagna – che siano comuni o unioni di comuni non– hanno per gli ...