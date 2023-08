A Maui sono cominciate le indagini sugli incendi

Al momento degli incendi, ac'erano anche 60 italiani, e il ministro degli Esteri Antonio ... Le autorità statunitensi ci hanno confermato che tra le vittime non ciconnazionali". Tra di loro, ...Mentreoltre 15mila i turisti fuggiti da, l'isola dell'arcipelago più colpita. 13 agosto 2023Secondo il governatore dello Stato, Josh Green, il bilancio 'continuerà a salire. Vogliamo preparare le persone a questo". Nella scorse ore altri roghi siverificati a, senza che finora siano stati segnalati decessi. La Fema, l'agenzia federale Usa per la protezione civile, stima che saranno necessari 5,5 miliardi di dollari per la ...

Incendi alle Hawaii, sono 89 le vittime accertate. Il peggior bilancio in 100 anni negli Stati Uniti RaiNews

Los Angeles, Aug. 12 (Xinhua/Adnkronos) - Il bilancio delle vittime degli incendi che stanno bruciando l'isola di Maui, nelle Hawaii, è salito a 89. Lo ha dichiarato il governatore delle Hawaii Josh ...Sono almeno 89 le vittime accertate del devastante incendio ha distrutto l'isola hawaiana di Maui, in particolare la città di Lahaina. (ANSA) ...