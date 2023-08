a maranello un gruppo di 24 persone (di cui la metà bambini) si è visto presentare un conto di...

(Di domenica 13 agosto 2023) Estratto da www.leggo.it tigelle 2 Cena 'pesante' e'salatissimo' per undi famiglie in un chiosco a, in provincia di Modena. Quello che si aspettavano essere un momento conviviale in compagnia ...

Estratto da www.leggo.it tigelle 2 Cena 'pesante' e conto 'salatissimo' per undi famiglie in un chiosco a, in provincia di Modena. Quello che si aspettavano essere un momento conviviale in compagnia si è rivelato un incubo per ...... dal supplemento per il cucchiaino a quello per il taglio del toast, a, undi 24 persone si è trovato di fronte un conto di 845 euro dopo una cena a base di tigelle, gnocchi fritti e ...... dal supplemento per il cucchiaino a quello per il taglio del toast , a, undi 24 persone si è trovato di fronte un conto di 845 euro dopo una cena a base di tigelle, gnocchi fritti ...

Maranello, conto da 845 euro per tigelle e affettati fa infuriare il ... Open

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...MODENA – Nell’estate delle friselle a 20 euro e del supplemento di 2 euro per aver tagliato a metà un toast, scoppia un caso simile anche a Maranello, nel… Leggi ...