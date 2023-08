825 euro per una cena a base di tigelle e gnocco fritto al chiosco | il conto folle scatena la lite Il titolare costretto a fare uno sconto

(Di domenica 13 agosto 2023) 825per unadi: scoppia latra un gruppo di oltre 20 persone e il ristoratore. Che il costo delle materie prime sia aumentato è un dato di fatto, tuttavia non tutti riescono ad accettare i rincari sulle proprie consumazioni. E questo è proprio ciò che è accaduto nella serata del 9 agosto scorso in undi Maranello – storica patria modenese del cavallino – quando alla cassa la comitiva ha sentito ilda pagare. A questo punto il caos: chi protestava, chi ha alzato un po’ troppo la voce e chi cercava di contrattare il prezzo. Alla fine, la diplomazia ha prevalso e i commensali sono riusciti a pagare ‘solo’ 585, ovvero 23,5a testa. ...

825 euro per una cena a base di tigelle e gnocco fritto al chiosco: il conto folle scatena la lite Il Fatto Quotidiano

