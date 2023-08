4 libri molto politici per capire chi è stata Michela Murgia

Leggi su quifinanza

(Di domenica 13 agosto 2023)si è spenta nella notte delle stelle cadenti. 51 anni, una vita come se fossero dieci, aveva detto in una lunga e pluricitata intervista ad Aldo Cazzullo sul “Corriere della Sera”. La famiglia queer, la lotta politica, sempre e comunque, perché tutto è politica. Le parole, i diritti civili, la tradizione, il passato dai mille lavori, il cattolicesimo disobbediente, la libertà, il femminismo, la famiglia al di là del sangue, l’avanguardia futuristica che la rendeva unica. Tutto è stato scritto in questi giorni su di lei. Qui vogliamo ricordarla semplicemente con alcuni dei suoi più grandi, quelli fortemente, per avvicinare al suo pensiero chi non la conosceva. “Istruzione per diventare fascisti” Il primo è forse il più politico in senso stretto. Si intitola “Istruzione per diventare ...