28enne suicida in carcere | la rabbia della madre | “Non ce la faceva più”

(Di domenica 13 agosto 2023) Una ragazza di 28 anni si è tolta la vita in, lache si è sfogata in una intervista rilasciata al quotidiano “La Stampa”: “Non ce lapiù a vivere in questo modo” Un’altra terribile morte che si verifica nelitaliano. Questa volta è toccato ad una ragazza di 28 anni che ha deciso di togliersi la vita. Si tratta di Azzurra Campari, 28 anni, che è mortanella prigione ‘Lorusso e Cutugno‘ di Torino. Sotto shock ladi lei, Monica, che ha deciso di sfogare tutta la suarilasciando una intervista al quotidiano “La Stampa“. A quanto pare la, da giorni, stava cercando di ottenere un colloquio con la figlia, ma non aveva ricevuto risposte in merito da nessuno ...

commenta 'Durante l'ultima videochiamata mi ha detto che in cella non ce la faceva più'. È la testimonianza di Monica, la madre di Azzurra Campari , lamortanel carcere Lorusso e Cutugno di Torino . Come racconta La Stampa , da giorni la donna cercava di ottenere un colloquio con la figlia, ma nessuno aveva risposto alle decine di ..."Ero molto preoccupata - dice ancora la mamma della, attraverso il proprio avvocato - per le sue condizioni: l'ultima volta che ci siamo parlate in video chiamata mi aveva detto: 'Mamma non ce ...Era stata trasferita a fine luglio da Genova Pontedecimo al carcere di Torino Azzurra Campari , ladell'imperiese trovata impiccata nella sua cella ieri pomeriggio. Poche ore Susan John , una donna nigeriana di 42 anni si era lasciata morire di fame nello stesso carcere. Sale così a tre il ...

Carcere di Torino, parla la mamma della 28enne suicida RaiNews

Due detenute morte nel carcere di Torino: chi era Azzurra Campari. La 28enne originaria di Imperia si è tolta la vita impiccandosi ...Da giorni la donna cercava di ottenere un colloquio con la figlia, "ma nessuno aveva risposto alle decine di chiamate e mail". Nell'ultima videochiamata, la 28enne aveva manifestato tutta la sua soffe ...