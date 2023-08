Zuckerberg frena sul duello con Musk ' Non c' è ancora niente di stabilito | vi informerò io sulla sfida'

(Di sabato 12 agosto 2023) su Tg. La7.it - Non c'è un luogo e adesso, a quanto pare, non c'è nemmeno una data certa. Il bizzarrodi arti marziali miste tra magnati, Zuckerburg contro, ...

"Amo questo sport - ha scritto- sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà d'accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, per favore ...Sangiuliano: "Non a Roma" Musk -a Pompei La notizia del combattimento in un antico sito romano è stata accolta con gioia dal sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio che 'auspica' che l'...Musk contro, ecco quanto potrebbe fruttare lo scontro sul ring

Zuckerberg frena, saprete da me della sfida con Musk - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

"Amo questo sport - ha scritto Zuckerberg - sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai sarà d'accordo su un vero appuntamento, lo saprete da me. Fino ad allora, per favore ...Chi ha già preparato i pop-corn per il combattimento di arti marziali tra Elon Musk e Mark Zuckerberg, in seguito ai recenti annunci del patron di Tesla, dovrà tenere a freno l’entusiasmo: l’amministr ...