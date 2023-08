Zuckerberg frena Musk | Ora basta Scatta il bisticcio tra miliardari

(Di sabato 12 agosto 2023) Quando ci sarà il match tra Elone Mark? Questa la domanda che rimbalza da giorni sul web, nonostante quella del Colosseo sembri un'ipotesi ormai sfumata. "La location sarà epica", ha promesso ieri, patron di X e Tesla, ma ora a mettere apparentemente un freno alle dichiarazioni del rivale è intervenuto. Sarà lui e soltanto lui - sostiene il boss di Meta - a dare aggiornamenti ai follower sulla data del combattimento in programma in Italia (ma non a Roma, come ha precisato ieri il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano). "Amo questo sport e sono pronto a combattere dal giorno in cui Elon mi ha sfidato. Se mai dovesse concordare una data vera e propria, lo saprete da me. Fino ad allora, vi prego di ritenere che qualsiasi cosa dica non sia stata concordata", ha scritto ...

