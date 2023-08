Zielinski | l’Al Ahli non si arrende | pronta un’offerta maggiore

Si è fatto un gran parlare del repentino addio di Kim, volato... Si parla invece di Lozano,e Osimhen sul fronte uscita. ... Dopo tanti incontri, pare che'accordo sia stato raggiunto. De ...Commenta per primo Piotrsembra intenzionato a rifiutare'offerta da 16 milioni di euro arrivata dall'Hilal per il prossimo anno. Secondo il Corriere del Mezzogiorno , il giocatore vorrebbe restare a Napoli. Non ...Calciomercato Napoli . Gabri Veiga è sempre più vicinoNapoli di Rudi Garcia : il centrocampista classe 2002 è il .... ... che lo ha convocato per'esordio stagionale in Liga del Celta Vigo ...

Napoli, fattore Z: Zielinski, Zanoli e Zerbin verso la conferma Quotidiano Sportivo