Zelensky silura tutti i capi del reclutamento

In guerra la fedelta' e' tutto, non c'e' spazio per la corruzione, non c'e' pieta' per il tradimento. Cosi', il presidente Volodymyrha licenziato tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare, per sradicare un sistema che consentiva ai coscritti di sfuggire all'esercito. "Arricchimento illegale, ...12 ago 06:24 Russia: abbattuti 20 droni ucraini diretti verso la Crimea Il ministero della Difesa russo ha affermato di aver sventato un attacco da parte dell'Ucraina con 20 droni diretti verso alcuni ...Un pugno duro, quello di, su chi agisce contro il suo stesso Paese mentre non si vede pace all'orizzonte. Anzi, il conflitto continua ad allungarsi fino a Mosca, dove un drone è stato ...

Corruzione, Zelensky silura i capi del reclutamento RSI.ch Informazione

