WWE | Edge festeggerà a dovere | scelto il suo avversario per il 25° anniversario di carriera

(Di sabato 12 agosto 2023) Durante l’ultimo episodio di Smackdown,ha fatto il suo ritorno in WWE, rivelando di voler festeggiare il suo 25°dinel migliore dei modi. Sfidando, settimana prossima, un performer con cui non ha mai avuto l’onore di incrociarsi sul ring 1 vs 1. Sarà Sheamus vs, i due si stringono la mano ed il match è ufficiale L’della Rated-R Superstar si rivela Sheamus, che interrompe lo stessoinsieme a Butch e Ridge Holland. Parole al miele del Celtic Warrior, che racconta un aneddoto addirittura risalente al 2004, quando l’Hall of Famer ha dispensato consigli ad un giovane Sheamus in un pub irlandese, durante un tour europeo. Una stretta di mano ha chiuso poi il segmento, rendendo di fatto il match ufficiale per il prossimo episodio ...

WWE Hall of Famer Edge has challenged Sheamus to a poignant match on SmackDown next week. The legendary wrestler, who has been teasing retirement over the last year or so after returning in 2020 ...