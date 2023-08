Wta 1000 Montreal 2023 | il montepremi e il prize money

Leggi su sportface

(Di sabato 12 agosto 2023) Ile ildel Wtadi, prestigioso evento canadese in programma sul cemento outdoor da lunedì 7 a domenica 13 agosto. La numero uno al mondo, Iga Swiatek, guida il seeding del torneo, seguita dalla rivale Aryna Sabalenka, a caccia di punti per soffiarle la vetta del ranking mondiale. Presenti anche Elena Rybakina, Jessica Pegula e tutte le altre big tranne Ons Jabeur, fermata da un infortunio al ginocchio. L’unica tennista azzurra ai nastri di partenza del main draw è invece Jasmine Paolini, ma non è escluso che possano arrivarne dal tabellone cadetto. Iltotale dell’evento dial femminile corrisponde a 2 milioni e 536mila 292 euro totali, dei quali 413mila 400euro andranno a ...