Windows 12 | Ottimizzazioni ARM per prestazioni al top su dispositivi mobili

(Di sabato 12 agosto 2023) Il mondo della tecnologia è in fermento con l’attesa del prossimo sistema operativo di Microsoft,12. Mentre le voci circolanti riguardo le possibili novità stuzzicano la nostra curiosità, una particolare caratteristica promette di fare la differenza: leper i processori ARM. Con il lancio stimato per l’autunno … ?

11 INSIDER PREVIEW BUILD 22631.2129 La Insider Preview Build 22631.2129 di11 porta diverse novità a partire dal nuovo volume di archiviazione Dev Drive che includee ...Infine, conHello for Business è possibile abilitare un'esperienza passwordless per vari scenari di autenticazione. Ci sono anche piccole ma utilianche per la funzionalità di ...... a cadenza praticamente mensile, l'azienda distribuisce anchee supporto avanzato ... Ecco, quindi, come impostare Prestazioni Eccellenti su11 , ma potrebbe interessarvi anche ...

Mentre il nuovo assistente Windows Copilot fa il suo debutto sul canale beta della versione in Anteprima di Windows, è iniziato il rollout dell'aggiornamento che mette fuori gioco Cortana.Sarebbe accaduto qualcosa di assurdo su Windows 11 in queste ore: gli utenti hanno scoperto un mondo nascosto a tutti gli effetti.