William ed Harry a Singapore | una coincidenza | si incontreranno o è una sfida

(Di sabato 12 agosto 2023) Non sembra fare nessun passo avanti la difficile situazione tra il principeed il principe. Nonostante pare che Kate Middleton si stia impegnando per favorire un dialogo tra i fratelli, pare che l’unica cosa che i due condivideranno quest’anno è una destinazione discussa. I due figli di re Carlo III, infatti, sono attesi nello stesso posto entro la fine dell’anno. Si tratta die i loro tour hanno già tutto il sapore della. Ad annunciare per primo il proprio viaggio aè stato il principe, ma il principeè stato il primo ad andarci. Il 14 maggio il principe di Galles ha annunciato che si sarebbe recato sul posto per partecipare alla terza cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize Innovation Summit, ...

... assegnando nuovi incarichi ai membri senior della royal family, in particolare ae Kate. Con l'uscita di scena di, che ha perso il titolo di 'sua altezza reale' e lo scandalo del ...Proprio attraverso queste nomine Carlo III ha scelto di dare uno spazio ancora più ampio ae Kate. Carlo III a Balmoral: le prime vacanze da Re senza Elisabetta...(insieme a Zelenski) e sempre, per ordine del re, prenderà il comando della vecchia unità militare del fratello minore, diventando colonel - in - chief dell'Air Corps, nelle cui file...

La monarchia inglese è cambiata dopo la morte della Regina Elisabetta e l'ascesa al trono di Re Carlo. E altre trasformazioni avverranno in futuro quando il Principe William diventerà… Leggi ...La principessa del Galles ha ricevuto tre nuove onorificenze da re Carlo III, così come il marito William. A lui, in modo particolare, è stato assegnato un titolo che fu del fratello minore Harry, que ...