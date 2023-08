PARTANNA - Domenica 13 agosto, è in programma la notte bianca del gusto, conin concerto e la conduzione di Fabio De Vivo di Radio 101. Per il programma completo degli eventi è possibile ...Tra le numerose iniziative in programma, gli eventi principali sono: la notte bianca del gusto, prevista il 13 agosto, conin concerto e la conduzione di Fabio De Vivo di Radio 101, e la ...Francesco Renga e Nek, Mr Rain, Sangiovanni, Achille Lauro, Rose Villain, Tananai,, Alfa, ... Madame, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Ana Mena, Fred de Palma, LP, Baby K, Clara, Rosa Chemical,, ...

Wax e Gaia ospiti dello stesso evento: i fan ora sognano il duetto Novella 2000

Nei giorni scorsi Wax e Gaia sono stati ospiti del medesimo evento. Adesso i fan sognano un loro duetto insieme ...Fino al 28 agosto ogni giorno un concerto rigorosamente a ingresso gratuito. Tra i protagonisti, oltre al premio Oscar, anche Francesco Gabbani, Sud Sound System, Dodi Battaglia, Neri per Caso, Rosa C ...