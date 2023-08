Vuelta a España 2023 | chi parteciperà? Cast stellare con Evenepoel | Vingegaard e Roglic Occhio ad Ayuso

Leggi su oasport

(Di sabato 12 agosto 2023) Ancora due settimane e sarà. Già momento dell’ultimo Grand Tour della stagione, che dal 26 agosto prenderà il via con una cronosquadre a Barcellona per chiudersi, al solito, in quel di Madrid. Per un grande appuntamento, è previsto un grande parterre: tanti gli uomini che punteranno alla vittoria finale. La squadra da battere è, al momento, la Jumbo-Visma, che presenta i vincitori di Giro d’Italia e Tour de France a braccetto. Primoze Jonas. Di nuovo fianco a fianco, ma stavolta nessuno dei due che parte con i gradi di vice: sarà la strada a dirci chi diventerà il capitano dei calabroni sulle strade iberiche, e le scaramucce sono dietro l’angolo. Pronto a inserirsi nella lotta anche il vincitore dell’ultima, Remco ...