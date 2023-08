(Di sabato 12 agosto 2023) Fra dieci giorni per il centrale biancorosso l'ultima prova da sforzo. ROMA - Dallo staff medico della Cucinearrivano le prime"incoraggianti" sulle condizioni fisiche del centrale biancorosso Simone"ma il suo futuro in campo sarà legato soprattutto all'ultima prova

Il pallavolista azzurro è stato sottoposto all'esame sulla genetica e il responsabile sanitario della CucineCivitanova ha espresso cauto ottimismo: "Il risultato negativo del test scongiura la ...Mariano Avio (responsabile sanitario della): 'Prima di avere un quadro più chiaro della situazione dobbiamo attendere l'esito di tutti gli accertamenti richiesti e prescritti dal Coni, ...Sulle condizioni di Anzani è intervenuto anche il responsabile sanitario della, Mariano Avio, che ha comunicato i primi aggiornamenti sulle condizioni dell'atleta che "effettuerà ulteriori ...

Volley: Lube Civitanova 'Notizie confortanti per Anzani' Tiscali

Fra dieci giorni per il centrale biancorosso l'ultima prova da sforzo.ROMA (ITALPRESS) - Dallo staff medico della Cucine Lube Civitanova arrivano ...La moglie dell’ex azzurro Ashling ha risposto alla richiesta fatta da Samantha e Virginia su Facebook: avevano i biglietti per la partita dell’Europeo maschile, ma non un posto dove stare ...