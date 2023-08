Volley femminile | la naturalizzata Vargas si aggiunge ad Egonu e Boskovic | le tre star pronte a dominare l’Europeo

(Di sabato 12 agosto 2023) Quello che per molte stagioni in Europa e non solo è stato un duello appassionante fra le due attaccanti più forti, l’azzurra Paolae la serba Tijanache si sono trovate una di fronte all’altra in particolare in tre occasioni speciali, la finale del Mondiale 2018, il quarto di finale dei Giochi 2021 e la finale deldel 2021 con due successi della serba e uno dell’azzurra, in vista dei Euro 2023 vedràrsi una terza “incomoda” che ha già spostato tanti equilibri a livello internazionale, la cubana Melissache sfida le due “regine” della schiacciata con l’obiettivo di spingere in alto la Turchia di cui veste la maglia, avendo scelto la Nazionale della mezzaluna per proseguire la sua attività.controsi preannuncia ...

Spazio anche alle Nazionali di, maschile e, impegnate negli Europei. In pedana campioni italiani come Gregorio Paltrinieri, Marcell Jacobs, Gian Marco Tamberi e Paola Egonu. Le gare ...OSIJEK - Gli Stati Uniti si aggiudicano la medaglia d'oro ai Campionati del Mondo under 19. Questa sera, a Osijek in Croazia, in finale le statunitensi hanno battuto 3 - 2 (20 - 25, 23 - 25, 25 - 16, 15 - 10) la Turchia. La medaglia di bronzo è stata vinta dall' Italia che nella ...... 26', 23', 30', 30', 21' ITALIA: 6 a, 21 bs, 16 mv, 31 et GIAPPONE: 10 a, 18 bs, 5 mv, 37 et Le 12 azzurrine medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo under 19: Palleggiatrici: Ilaria ...

E' una Vero Volley Milano senza confini quella che nella prossima stagione con l'arrivo di Paola Egonu punterà a vincere praticamente tutto. La squadra femminile del Consorzio nella sua breve ma signi ...«Sono stracarica, so come lavora Luca Paniconi e, anche se non sono più fra le giovanissime, so che con lui posso ancora crescere e migliorare tanto» ...