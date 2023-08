Volley | domani le azzurre saranno a Verona | il 15 al via gli Europei

L'Italia tornerà in campoalle 18.00 per affrontare il Giappone nella finale per il bronzo. Nel match che assegnerà il titolo iridato, in programma questa sera alle 21.00, gli Stati Uniti ......alla sicurezza " conclude il Presidente Bisogno " ma come club dobbiamo essere concreti anche in vista di quelle che sono inevitabili difficoltà logistiche nello spostamento dall'oggi aldi un ...... l'esordio è previsto11 agosto alle ore 13.00 con Israele, sabato si replica sempre alle ore 13.00 con la Croazia: il 13 agosto alle 20.30 ultimo impegno della prima fase contro la Polonia. ...

Le azzurre del volley da domani a Verona per gli Europei www.ildomanid'italia.eu

Ha preso il via questa mattina con le prime partite del main draw la settima tappa del Campionato Italiano di beach volley in programma a Cordenons, in Friuli. Buona la partecipazione e anche ben qual ...Le 14 azzurre per il Campionato Europeo Femminile 2023 Palleggiatrici: 8. Alessia Orro, 4. Francesca Bosio. Schiacciatrici: 17. Myriam Sylla (C), 14. Elena ...