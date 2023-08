Vlahovic e Zapata a secco aspettando il mercato | Juve-Atalanta finisce 0-0

(Di sabato 12 agosto 2023) La sfida di campionato è in programma a ottobre, ma la prima giornata di campionato è alle porte e serve aumentare i giri del...

... Weah, Rabiot, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Chiesa,. All. Allegri ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bakker; Koopmeiners;, ...... Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso;, Chiesa. All.: Allegri ATALANTA (3 - 5 - 2) : Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta; De Roon, Ederson, Bakker, Koopmeiners; Lookman,. ...... Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso;, Chiesa. All.: Allegri ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bakker; Koopmeiners;, ...

Juventus-Atalanta, altro che mercato: Vlahovic e Zapata in campo ... Tag24

22:18 - FINISCE QUI! 91' - Bella sponda di Scamacca al limite, ma Gatti capisce le intenzioni dell'ex attaccante del West Ham e chiude. Successivamente, il numero 18 bergamasco ...L'amichevole di lusso a Cesena tra Juventus ed Atalanta finisce a reti bianche. Pubblico da record con oltre 18mila spettatori sugli spalti ...