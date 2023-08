(Di sabato 12 agosto 2023) Tramite i propri profili social,ha annunciato di averto laal ginocchio sinistro dopo la rottura delavvenuta nell’episodio di Smackdown dello scorso 28 luglio. La WWE Women’s Tag-Team Champion è stata dunque operata con successo e ha ringraziato la compagna, Tony Cassano, per l’aiuto in questi giorni difficili in ospedale. L’ex concorrente di Tough Enough ha dunque rassicurato i fan, mentre la WWE sta ancora decidendo il da farsi sui titoli detenuti da lei e Chelsea Green: ad oggi, tramite un post social della compagna di Matt Cardona, al secolo Zack Ryder, l’ipotesi più plausibile è che la federazione stia cercando una nuova partner, per sostituire la stessa, fintanto che quest’ultima non potrà tornare sul ring (si parla ...

Dopo essere tornato alla ribalta con il ruolo di Billy Butcher nella serie Prime PrimeThe ...la macchina da presa del secondo capitolo - tornerà quindi a collaborare con Jessica McNamee (...La ricerca della dottoressaMarshall Gradisnik va avanti da oltre 10 anni , e dal 2020 include anche i pazienti con long Covid. Che oggi potrebbero essere milioni in tutto il mondo, senza ...Dopo essere tornato alla ribalta con il ruolo di Billy Butcher nella serie Prime PrimeThe ...la macchina da presa del secondo capitolo - tornerà quindi a collaborare con Jessica McNamee (...

VIDEO: Sonya Deville inizia la riabilitazione, operazione riuscita al crociato per lei Zona Wrestling

Sony's last attempt at a crossover fighting game saw mixed results back in 2012, but a PlayStation All-Stars Battle Royale on PS5 would likely fare much better.Quando uscirà sul mercato la PS5 Slim Ancora non lo sappiamo, ma un leak molto convincente ci mostra come potrebbe essere ...