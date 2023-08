VIDEO | Rhea Ripley ha lottato dopo la messa in onda di Smackdown

(Di sabato 12 agosto 2023)è sicuramente una delle migliori Superstar femminili della WWE in questo momento e si è guadagnata un’importante fanbase grazie alla sua incredibile dedizione al suo mestiere. A telecamere spentela puntata di questa settimana di Friday Night, la WWE Women’s Champion ha difeso il suo titolo contro Natalya, che era la beniamina di casa. Non sorprende cheabbia ottenuto la vittoria e si sia poi diretta verso le retrovie, mentre la canadese si è rivolta al pubblicola sconfitta. Ecco il

La reazione di Greta, immortalata nel, è all'insegna del divertimento e, ovviamente, della ... Nel cast ci sono anche America Ferrera, Michael Cera, Ariana Greenblatt,Perlman, Will Ferrell, ...L'account Instagram del film ha condiviso il: Barbie , tutto quello che c'è da sapere sul ... 65 " Fuga dalla Terra ), Issa Rae ( The Photograph " Gli scatti di mia madre, Insecure ),...Variety ha pubblicato su YouTube undedicato proprio a 15 dettagli del film che forse il ... "65 " Fuga dalla Terra"), Issa Rae ("The Photograph " Gli scatti di mia madre", "Insecure"),...

WWE: Dominik Mysterio e Rhea Ripley furiosi dopo NXT (VIDEO) Spazio Wrestling

THE city fiscal's office had already transcribed on Thurs0, 2023, Simeon Gabutero aka Gabro's extrajudicial confession over his claim that he alone ...Meloni, Salvini, La Russa... non manca nessuno nel video parodia di Barbie col governo italiano!