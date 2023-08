Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 agosto 2023)DEL 12 AGOSTOORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BENTROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA UN AGGIORNAMENTO SULL’A1-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO E’ BLOCCATO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONESUD E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI. IN DIREZIONESI SONO FORMATI 4 KM DI CODA. RIPERCUSSIONI SULLA STESSA DIRAMAZIONESUD, CI SONO CODE A PARTIRE DA SAN CESAREO. INCOLONNBAMRNTI STANNO INTERESSANDO ANCHE LA-FIUMNICINO TRA PONTE GALERIA E IL RACCORDO ANULARE IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOR PATERNO E TROVAIANICA NEI DUE SENSI. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO PER LAVORI DI RINNOVO DEI ...