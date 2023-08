Vi spiego perché vi danno il pane gratis al ristorante | la spiegazione del personal trainer è controversa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 12 agosto 2023) Molti ristoranti servono automaticamente ilai propri clienti, altri solo su richiesta. Salvo casi rarissimi, l'alimento viene fornito, senza sorprese sullo scontrino. Un, tuttavia, spiega come secondo lui sia un 'trucco' per portare gli avventori a spendere di più. Nella settimana che sta per finire, in Italia si sono create due accese polemiche social con protagonisti altrettanti ristoranti. Un locale sulle rive del Lago di Como ha aggiunto un extra di 2€ allo scontrino di un tavolo che aveva 'solo' chiesto di tagliare un toast a metà. Poche ore più tardi, su segnalazione di Selvaggia Lucarelli, è emerso che undi Novi Ligure abbia fatto pagare 2€ per un "piattino", chiesto dalla cliente, che voleva far assaggiare a sua figla le trofie al pesto. Insomma, è un ...