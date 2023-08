VERONICA GENTILI SALUTA RETE 4 E APPRODA SU ITALIA 1 | “MI HANNO SEMPRE FATTA SENTIRE ALL’ALTEZZA”

(Di sabato 12 agosto 2023)si prepara al salto di qualità. Ieri ha concluso (per) la sua avventura su4 tra access prime time e molte prime serate con i temi della calda attualità. Laa ottobre condurrà la nuova edizione de Le Iene Show su1. Sarà un ritorno, utilizzando un eufemismo, sul luogo del delitto, in quantoha già condotto Buoni o Cattivi, rivelatosi un amato flop. Ma il passato è passato e tale deve rimanere. Ora si guarda avanti e si pensa a questa nuova esperienza.su Instagram parte con le sue prime esperienze. Con questa sera finisce una delle esperienze più indimenticabili, formative, impegnative, totalizzanti, intense, ricche, faticose e divertenti ...

Nonostante gli arrivi di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino , a Mediaset è previsto un altro cambiamento. Durante la puntata di Controcorrente dell' 11 agosto , infatti,ha annunciato il suo addio alla trasmissione, salutando il pubblico di Rete 4 . La conduttrice approderà alla conduzione de Le Iene , subentrando a Belen Rodriguez . Il lungo addio di ...La conduttrice Mediasetchiude la puntata di Controcorrente Estate salutando tutti i telespettatori che l'hanno seguita in questi ultimi 5 anni. Da settembre 2023 la giornalista non condurrà più il programma ...La conduttrice di Controcorrente: ''Scegliere è sempre invecchiare', ha scritto Michela Murgia nel suo ultimo romanzo. Michela doveva avere centinaia di anni, perché nella sua vita ...

Veronica Gentili verso Le Iene, l'addio a Controcorrente: Esperienza ... Fanpage.it

Veronica Gentili, nella puntata di Controcorrente dell'11 agosto, ha dato il suo addio a Rete 4 e al suo pubblico. Per lei futuro a Le Iene.“Sono stati cinque anni e mezzo che abbiamo trascorso insieme (…) E’ stata un’esperienza per me molto ricca, molto importante, molto formativa. Ed ho avuto una squadra di persone meravigliose intorno ...