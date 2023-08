Verona | tre gol e tutto facile in Coppa Italia contro l’Ascoli

(Di sabato 12 agosto 2023) Vittoria per niente sofferente per ilche vince in casa 3-1, gara valida per i trentaduesimi diIN DISCESA – Vince ilinper gli uomini allenati da Marco Baroni. Sblocca la partita Mboula dopo appena due minuti. Al 39? Forte pareggia i conti, ma prima della fine del primo tempo Dawidowicz riporta il risultato in favore dei padroni di casa. Al 47? del secondo tempo Djuric chiude definitivamente i conti da calcio di rigore. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale ...

...QUI- Assenti gli infortunati Lazovic,Hrustic,, Kallon, Duda e Henry e lo squalificato Faraoni. Baroni dovrebbe affidarsi al modulo 3 - 4 - 2 - 1 con Montipò in porta e con una difesa a...Il pubblico ministero della procura di Tempio Pausania Gregorio Capasso e il collega Mauro Lavra, avrebbero già iscrittopersone nel registro degli indagati: i comandanti della Sharden e del ...... che il 27 luglio ha infranto il record per aver conquistato le cime di tutte le 14 montagne del mondo di 8.000 metri nel minore tempo finora registrato: solomesi e un giorno, per un'impresa ...

Scontro tra tre vetture all'imbocco della tangenziale sud a Verona: ferita una passeggera VeronaSera

VERONA. E' di 4 persone coinvolte il bilancio dell'incidente che è avvenuto questo pomeriggio in Via dell'Alpo a Verona. L'allarme è scattato alle ore 16 di oggi, 12 agosto. Lo scontro è avvenuto vici ...I vigili del fuoco segnalano di essere intervenuti, alle ore 16 di oggi, sabato 12 agosto, per un incidente stradale in via dell'Alpo a Verona. Lo scontro, in base a quanto viene riferito, sarebbe avv ...