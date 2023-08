Venere degli stracci | raccolte 5mila firme per liberare il clochard accusato di averla bruciata “Carcere non serve | deve essere curato”

(Di sabato 12 agosto 2023) All’indomani dei due suicidi avvenuti nelalle Vallette di Torino, che hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica il problema del sovraffollamento delle carceri italiane e della gestione dei malati psichiatrici, da Napoli arriva un appello: nienteper Simone Isaia, ildi aver incendiato lo scorso 12 luglio lasistemata in piazza Municipio a Napoli. Diverse associazioni chiedono alle istituzioni che per il 32enne vengano predisposte delle cure, ma non la pena detentiva. Alcune organizzazioni e il mondo della Chiesa si sono ritrovati davanti a ciò che resta dell’opera contemporanea, realizzata dal maestro Michelangelo Pistoletto, per ribadire la necessità che Isaia lasci ildi ...

Si è tenuto questa mattina in piazza Municipio il sit in 'Cure, non carcere per Simone Isaia' (l'uomo accusato dell'incendio dellastracci), promosso da Iod edizioni, Pastorale Carceraria della Chiesa di Napoli, associazione Liberi di volare, Chiesa Evangelica Libera di Casalnuovo, United Colors of Naples e Tribunale ...Cure e non carcere per Simone Isaia, il 32enne senza fissa dimora, accusato dell'incendio dell'opera 'Lastracci', del maestro Michelangelo Pistoletto, che era stata posta in piazza Municipio. A un mese esatto dal rogo, per chiedere che il giovane lasci il carcere di Poggioreale per essere ...Cure e non carcere per Simone Isaia, il 32enne senza fissa dimora, accusato dell'incendio dell'opera 'Lastracci', del maestro Michelangelo Pistoletto, che era stata posta in piazza Municipio. A un mese esatto dal rogo, per chiedere che il giovane lasci il carcere di Poggioreale per essere ...

L'uomo non è un criminale, ma una persona con disagio mentale. Raccolte 5.000 firme. Le diocesi di Napoli e Salerno sono disposte ad accoglierlo in una casa di accoglienza ...