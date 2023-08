Venere degli stracci | ‘no al carcere’ per il clochard

(Di sabato 12 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCure e non carcere per Simone Isaia, il 32enne senza fissa dimora, accusato dell’incendio dell’opera ‘La’, del maestro Michelangelo Pistoletto, che era stata posta in piazza Municipio. A un mese esatto dal rogo, per chiedere che il giovane lasci il carcere di Poggioreale per essere curato in strutture adatte, si è tenuto oggi un sit-in proprio davanti ‘allo scheletro’ dell’opera. La manifestazione è stata organizzata da Iod edizioni, Pastorale carceraria della Chiesa di Napoli, associazione Liberi di volare, Chiesa evangelica libera di Casalnuovo, United Colors of Naples, Tribunale 138. “Simone a Poggioreale è in una situazione davvero deprimente e in cui sta peggiorando giorno dopo giorno – ha detto don Franco Esposito, direttore della Pastorale carceraria della Chiesa di Napoli – l’ho ...

Si è svolto in piazza Municipio in segno di solidarietà per Simone Isaia, il senzatetto accusato di aver incendiato l'installazione di arte contemporanea, un mese fa. Il giovane si trova attualmente ...La nuova opera, che sostituirà quella data alle fiamme, non prevede alcun costo a carico del Comune e sarà curata dallo stesso Pistoletto ...