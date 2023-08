Venere degli stracci | il Comune di Napoli aderisce al sit-in per Simone

(Di sabato 12 agosto 2023) Attraverso il garante dei detenuti, anche ildiparteciperà al sit-in che si terrà oggi in piazza Municipio per sollecitare “cure e non carcere” per l’uomo arrestato per aver incendiato ladi Michelangelo Pistoletto. Ildi, attraverso il garante dei detenuti, parteciperà al sit-in che si terrà oggi

Napoli ospita un sit - in per Simone Isaia , il giovane detenuto al carcere di Poggioreale con l'accusa di aver incendiato lastracci di Pistoletto. La mobilitazione parte alle 11 del 12 agosto da piazza Municipio, per chiedere la scarcerazione del ragazzo e cure adeguate per il suo disagio psichico . Il sit in ...

La nuova opera, che sostituirà quella data alle fiamme, non prevede alcun costo a carico del Comune e sarà curata dallo stesso Pistoletto ...Il Comune di Napoli non sosterrà alcuna spesa diretta per l’opera che rimpiazzerà quella bruciata ...