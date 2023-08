Vela | Mondiali 2023 | Tita-Banti leader nei Nacra 17 dopo 6 regate! Super rimonta di Ferrari-Caruso nel 470

(Di sabato 12 agosto 2023) Italia che si conferma protagonista a Den Haag (L’Aia) anche nella seconda giornata dei Campionatidiolimpica a classi unificate, primo evento di qualificazione verso i Giochi di Parigi 2024. Quest’oggi sono tornate in acqua nuovamente le flotte di17, 49er, 49erFX e 470, disputando tutte le regate previste da programma in condizioni di vento più forte rispetto a ieri. Ruggeroe Caterinacontinuano a dominare la scena sul catamarano volante17 e si prendono laship in solitaria della classifica generale a punteggio pieno (5 punti netti6 prove), scartando un secondo posto come peggior risultato e collezionando altre due vittorie parziali odierne nella flotta gialla. Restano in scia ...

Sono iniziati ufficialmente oggi i Sailing World Championships di Den Haag dopo la grande festa di ieri culminata con la cerimonia di apertura. L'Italia ha chiesto e ottenuto di poter avere sul palco ...Da venerdì 11 agosto a domenica 20 agosto 2023 saremo tutti sintonizzati sui CampionatidiClassi Olimpiche 2023 . Un evento che si rinnova, capace di regalare forte emozioni. Le gare si terranno a The Hague , nei Paesi Bassi e verranno trasmesse integralmente in diretta ...Si tratta della sesta edizione deiUnificati, dopo quelle di Cadice 2003, Cascais 2007, ... si contenderanno quindi le prime qualificazioni per le loro nazioni all'Olimpiade della. In ...

